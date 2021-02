Od danes v obalno-kraški regiji znova večina »rdečih« omejitev

8.05 Svetovalni odbor v ZDA priporočil odobritev cepiva proti covidu-19 podjetja Johnson Johnson

FOTO: Johnson & Johnson/Reuters

7.00 Od danes v obalno-kraški regiji omejitev gibanja in prepoved zbiranja

Neodvisni svetovalni odbor ameriškega urada za hrano in zdravila (FDA) je v petek agenciji priporočil, naj odobri izredno uporabo cepiva proti covidu-19 podjetja Johnson Johnson. Odločitev odbora je bila soglasna in ZDA se tako že danes ali v nedeljo obeta uradna odobritev in kmalu zatem uporaba že tretjega cepiva proti tej bolezni.Johnson Johnson je zagotovil, da lahko v primeru odobritve zveznim državam takoj pošlje štiri milijone odmerkov cepiva, do konca marca 20 milijonov, do konca junija pa 100 milijonov.Prednost cepiva Johnson Johnson je v tem, da je dovolj že en sam odmerek in ne dva, kot to velja za cepivi Pfizerja in Moderne, ki sta že v uporabi. Prednost je tudi v tem, da se cepivo lahko hrani v navadnih hladilnikih in ne pri izjemno nizkih temperaturah.Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer so v obalno-kraški regiji danes začeli veljati strožji ukrepi. Ponovno je prepovedano zbiranje ljudi, razen za 12 izjem je prepovedan vstop in izstop iz regije, ni pa gibanje omejeno na občine. Šol v tej regiji zaenkrat ne bodo zaprli, so pa od danes zaprte vse trgovine s površino nad 400 kvadratnih metrov.Za prečkanje regijske meje je v veljavi že od prej znanih 12 izjem, ni pa med njimi več tiste, ki je dovoljevala prehod zaradi obiska trgovine. Izjema tudi ni prehajanje med stalnim in začasnim prebivališčem, je na petkovi vladni novinarski konferenci povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs.Uveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. V obalni-kraški statistični regiji je prepovedano tudi zbiranje ljudi.Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, je prehajanje med obalno-kraško regijo in drugimi regijami med drugim dovoljeno z dokazilom o cepljenju, pozitivnim ali negativnim rezultatom testa na koronavirus in za prebolevnike. Posameznik mora obenem imeti s seboj dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja ene od 12 izjem, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo.Na policiji sicer odsvetujejo vsa nenujna potovanja na Obalo. Ta konec tedna bodo poostreno nadzirali spoštovanje vladnega odloka na tem območju.Zdravstveni inšpektorat, inšpektorat za infrastrukturo in policija bodo ta konec tedna na vseh smučiščih po Sloveniji, ki obratujejo, izvedli poostren nadzor. Že v minulih dneh so inšpektorji ugotovili nekaj neskladnosti na smučiščih, med drugim pri gostinski ponudbi.