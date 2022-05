Od veselega decembra do jeze v maju

V nadaljevanju preberite:

Lanski veseli december je na Hrvaškem dodobra zaznamovala pobuda desnosredinske stranke Most za referendum proti pooblastilom hrvaškega štaba civilne zaščite med epidemijo. Zdajšnji maj, dobrih pet mesecev pozneje, pa odločitev hrvaškega ustavnega sodišča, ki je razsodilo, da referendumski vprašanji iz Mostovih pobud nista v skladu s hrvaško ustavo. Za Most je odločitev »kapitulacija ustavnega sodišča in HDZ«, za predsednika Zorana Milanovića pa kar »teptanje ustave in državni udar«.