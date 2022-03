Oddahnil si bo, ko bo na meji videl svojo ženo

V nadaljevanju preberite:

Nekaj sto metrov pred mejo z Ukrajino je ob cesti čakala skupina šestih ljudi. V madžarski kraj Záhony so prispeli zgodaj zjutraj in usmerili palce navzgor v upanju, da jih bo kdo izmed mimovozečih pobral in prepeljal v domovino.

»Meja je odprta. Kot v običajnih časih. A prečkati je ne smeš peš,« je dejal Vitalij, ki se je z ženo in prijatelji vračal z dopusta na Kanarskih otokih. Zaradi vojne ni bil pretirano v skrbeh. »Dneper, kjer živimo, je varen. Tam so najini otroci in moja mama. Rad bi jih čim prej videl. Imamo karto za vlak iz Užgoroda, a nekako moramo priti v Ukrajino,« je pojasnil, zakaj potujejo v obratno smer kot večina.