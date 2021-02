Odlomljeni ledenik povzročil najmanj 26 smrti, 170 pogrešanih

Iskanje pogrešanih. FOTO: AFP

Po nedeljskem odlomu večjega kosa ledenika blizu Joshimatha v indijski zvezni državi Uttarakhand so tamkajšnje oblasti danes sporočile, da je v poplavah, ki so sledile, po zadnjih podatkih umrlo najmanj 26 ljudi. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, več kot 170 ljudi še pogrešajo.Himalajski ledenik se je odlomil na okoli 2000 metrih nadmorske višine in nato zgrmel v dolino, pri čemer je porušil več mostov in poškodoval dve hidroelektrarni na reki Alaknanda. Voda in veliki kosi ledu so odnesli tudi več cest.Doslej so reševalci našli 26 trupel. Večinoma gre za tovarniške delavce, tudi med pogrešanimi je večina delavcev iz dveh tovarn, je sporočila policija. Evakuirali so več vasi.Doslej so uspeli rešiti 25 ljudi. Skupaj so sprva pogrešali 202 človeka, je povedal načelnik policije v zvezni državi Uttarakhand, Ashok Kumar. Kot je dodal, poskušajo rešiti okoli 30 delavcev, ki jih je zasulo v tovarniškem predoru, potem ko so v nedeljo iz drugega predora rešili 12 delavcev.»Približno 80 metrov predora smo že očistili,« je dejal predstavnik reševalcev. Teh so na območje napotili skupaj okoli 1000, tako iz vojske in policije kot zveznih reševalnih služb.V tej gorati indijski zvezni državi so v zadnjih desetletjih doživeli več katastrof, tudi zaradi uničevanja okolja. Leta 2013 je v najhujšem monsunu v skoraj stotih letih tam umrlo več kot 6000 ljudi.