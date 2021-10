Odpor do cepiv ustvarja Evropo dveh hitrosti

V nadaljevanju preberite:

Visoka precepljenost v večini zahodnoevropskih držav za zdaj preprečuje, da bi širjenje novega koronavirusa ušlo nadzoru. Na vzhodu stare celine, kjer se je nezaupanje v politiko in institucije pokazalo za glavno oviro v boju s pandemijo, pa razmere vzbujajo skrb.

Število okužb in smrti se v nekaterih vzhodnoevropskih državah bliža ali je že podrlo rekorde iz prejšnjih valov in po vsem sodeč bo vsaj še nekaj časa naraščalo. Politikom in strokovnjakom namreč ni uspelo prepričati o cepljenju dovolj prebivalstva, s čimer bi bistveno zmanjšali možnosti okužb in verjetnost smrti zaradi covida-19. Zaradi zavračanja cepiv pri določenih skupinah ljudi ali celo večini prebivalstva nekaterim državam ni preostalo drugega, kot da so se na hitro širjenje virusa odzvale z novo omejitvijo gibanja.