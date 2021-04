Odposlanka ZN za Burmo pozvala VS ZN, naj prepreči državljansko vojno

Voditeljici grozi dosmrtna izključitev iz političnega življenja

Odposlanka Združenih narodov za Burmoje v sredo članice Varnostnega sveta Združenih narodov pozvala, naj preprečijo državljansko vojno v državi, kjer se nadaljujejo spopadi protestnikov proti policiji in vojski, ki je z državnim udarom prevzela oblast. V nemirih je doslej od prevrata 1. februarja umrlo 520 ljudi.»Ta svet pozivam, naj upošteva vse razpoložljive ukrepe za kolektivno akcijo in naj naredi, kar je prav, kar si zaslužijo prebivalci Burme, in prepreči večstransko katastrofo,« je po poročanju francoske tiskovne agencije na zasedanju za zaprtimi vrati povedala Burgenerjeva. Dejala je, da je odprta za dialog z vojaško hunto, vendar ne bi smeli čakati nanjo, ker se bo položaj z zavlačevanjem le še poslabšal. »Prelivanje krvi je pred vrati,« je opozorila.Odvetniki demokratične voditeljice državeso pred tem sporočili, da je kljub dvema mesecema, ki jih je preživela v hišnem zaporu, dobrega zdravja. 75-letno voditeljico je vojska aretirala med državnim udarom pred dvema mesecema. Sooča se s številnimi točkami obtožnice, zaradi česar ji grozi dosmrtna izključitev iz političnega življenja.Sredino zasedanje VS ZN je zahtevala Velika Britanija po tem, ko je burmanska vojska konec prejšnjega tedna zaostrila uporabo smrtonosne sile proti protestnikom. V soboto je vojska izvedla tudi zračne napade v državi Karen, kjer so uporniki zavzeli vojaško oporišče. »Okrutnost vojske je preveč resna in številni oboroženi borci različnih etničnih skupin prijemajo za orožje, kar povečuje nevarnost izbruha državljanske vojne,« je dejala Burgenerjeva. Vojski je uspelo razjeziti nekaj od skupaj 20 oboroženih etničnih skupin v Burmi, ki so se pripravljene pridružiti protestnikom.Ameriška veleposlanica pri ZNje napovedala možnost ukrepanja, če vojska ne bo sestopila z oblasti. »Če se to ne zgodi, bomo morali razmisliti o tem, kaj lahko še storimo,« je dejala. ZDA so doslej skupaj z EU uvedle več sankcij proti vojaški hunti. ZDA so v torek tudi pozvale svoje državljane, naj odidejo iz Burme.