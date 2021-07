Odstopil predsednik hrvaškega Domovinskega gibanja Miroslav Škoro

Dosedanji predsednik skrajno desne hrvaške stranke Domovinsko gibanje Miroslav Škoro je danes nepreklicno odstopil z vseh položajev v stranki. Pojasnil je, da je odstopil iz osebnih razlogov. V Domovinskem gibanju so bili ob odstopu presenečeni, na Hrvaškem pa ugibajo o resničnih razlogih za nepričakovan Škorov odstop.



Škoro je svojo odločitev objavil na Facebooku, kjer je zapisal, da je prišel čas, da Domovinsko gibanje nadaljuje svoje delovanje z novim vodstvom. Kot je poudaril, so v nekaj več kot letu dni postali po velikosti druga opozicijska stranka v hrvaškem saboru in tretja politična opcija v državi.



Zapisal je, da kljub odstopu ostaja zvest član stranke in bo z njo sodeloval tudi v prihodnje.



Škoro je sicer še bolj kot politik znan kot avtor in pevec nekaterih najbolj priljubljenih hrvaških narodnozabavnih pesmi. V pogovoru za regionalno televizijo N1 je povedal, da bo ostal podpredsednik hrvaškega parlamenta ter da se bo posvečal družini, pesmim in proizvodnji vin. Povedal je, da kot predsednik Domovinskega gibanja ni želel več izpostavljati sebe in svoje družine blatenju. Zanikal je, da je odstopil iz zdravstvenih razlogov.

Škoro se je enkrat že premislil

Današnji Škorov odstop ni prvi v njegovi politični karieri. Prvič je to storil leta 2008, ko je opustil mandat v saboru, kamor je bil izvoljen kot član HDZ. Na politično sceno se je vrnil na prejšnjih hrvaških predsedniških volitvah, ko mu je za las spodletela uvrstitev v drugi krog.



Z novoustanovljeno stranko Domovinsko gibanje je na lanskih parlamentarnih volitvah znova vstopil v hrvaški sabor. Dobili so 16 poslancev, kar ni niti približno zadostovalo za oblikovanje saborske večine, kot je to napovedal pred volitvami.



Maja letos pa je na hrvaških lokalnih volitvah v drugem krogu prepričljivo izgubil tekmo za zagrebškega župana. Po treh neuspešnih kandidaturah na treh volitvah je v nekaterih medijih dobil vzdevek »luzer« (poraženec).

Novo ime znano na jesen

Iz Domovinskega gibanja so danes sporočili, da so nekoliko presenečeni nad Škorovo odločitvijo, a jo spoštujejo. Volitve za novega predsednika stranke bodo verjetno septembra.



Na Hrvaškem ugibajo o resničnih razlogih za Škorovo potezo. Med drugim naj bi prišlo do nesoglasja med Škorom in večino vodstva stranke glede podpore HDZ za večino v nekaterih županijskih skupščinah in mestnih svetih, v katerih je Domovinsko gibanje po majskih lokalnih volitvah jeziček na tehtnici.



Znano je tudi, da je Škoro s svojimi podjetji, preden se je vrnil v politiko, vrsto let posloval z bivšo mestno upravo v Zagrebu, ki je predmet več policijskih preiskav zaradi suma korupcije. Ko je policija prejšnji mesec aretirala nekatere zagrebške mestne uradnike, je Škoro dejal, da je že leta 2019 opozarjal na nepravilnosti pri mestnih javnih razpisih.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: