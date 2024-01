Odstopila francoska premierka

Odstopila je francoska vlada s premierko Élisabeth Borne na čelu, so danes sporočili iz predsedniške palače v Parizu. Njen odstop je v skladu z načrti predsednika Emmanuela Macrona o prestrukturiranju vlade in sledi večtedenskim napetostim v zvezi s spornim zakonom o priseljevanju. Borne je vlado v Parizu vodila manj kot dve leti.

Élisabeth Borne, ki je vladala brez parlamentarne večine, se je med mandatom že soočala z velikimi pritiski v času sprejemanja nepriljubljene pokojninske reforme, kar so spremljali obsežni protivladni protesti. V zadnjem obdobju pa je za razkol v Macronovi stranki Preporod poskrbel predlog zakona o priseljevanju.

Parlament je predlog, ki zaostruje pogoje priseljevanja, po več tednih razprave sprejel konec decembra. Spremembe, ki so jim ostro nasprotovali na levici, so bile sprejete z veliko večino glasov poslancev vladajoče stranke Preporod in konservativcev. Podprla jih je tudi skrajna desnica, a njeni glasovi niso bili odločilni.

»To je ščit, ki smo ga potrebovali,« je Macron tedaj dejal o zakonu, ki je povzročil globok razkol tudi v njegovi stranki. Minister za zdravstvo Aurelien Rousseau je zaradi sprejetja zakona odstopil.

Macron se je na omrežju X Élisabeth Borne danes zahvalil za »njeno delo v službi naroda, ki je bilo zgledno vsak dan«.

Ime njenega naslednika še ni znano, francoska tiskovna agencija AFP pa kot favorita navaja trenutnega ministrstva za šolstvo Gabriela Attala. Če bo imenovan, bo Attal najmlajši in prvi odkrito istospolno usmerjeni premier v zgodovini Francije. Med morebitnimi nasledniki se omenjata še obrambni minister Sebastien Lecornu in nekdanji kmetijski minister Julien Denormandie.

Kot navaja AFP, je trenutno malo znanega o usodi ostalih ministrov vlade v odstopu.

Priljubljenost Macrona in nove vlade bo kmalu na preizkušnji, ko se bo stranka Preporod junija na evropskih volitvah znova spopadla s skrajno desnim Nacionalnim zborom.