Odzivi: Nove sankcije EU za strateške sektorje ruskega gospodarstva

09.47 Dr. Denis Mancevič komentira vojaški napad Rusije na Ukrajino: Vojna, ki je Putin ne more dobiti

Denis Mancevič. FOTO: Leon Vidic/Delo

Putin je danes napovedal vojno, ki je ne more dobiti:Še več, začel je vojno, za katero se bo čez leta pokazalo, da je bila usodna tudi za njegovo predsedovanje in morebiti tudi za prihodnji obstoj Ruske federacije v današnji obliki. Vojno je začel z argumentacijo, ki ne prenese niti malo objektivnosti in jo je nemogoče upravičevati. Dokončno je tudi pokopal lastno, več let skrbno negovano, javno podobo državnika, ki – za razliko od njegovih mnogih svetovnih kolegov – razmišlja strateško in ne sprejema iracionalnih potez. Kajti prav ta poteza ogroža Rusijo in ruse bistveno bolj neposredno, kot vzhodna širitev zveze Nato v zadnjih 30 letih, na katero se ruski predsednik neprestano sklicuje. Ko rečem, da Rusija te vojne ne more dobiti, mislim seveda na dolgi rok, kljub (najverjetnejšim) kratkoročnim vojaškim zmagam.« Ob tem je Mancevič še zapisal, da bodo posledice dolgoročne in občutne, tudi za celotno Evropo. Po njegovem je to tudi zadnji opomin, da se mora EU zbuditi iz liberalnega, post-blokovskega spanca in začeti bistveno bolj ambiciozno graditi in izvajati skupno zunanjo in varnostno politiko.

09.30 Pahor obsodi ruski napad na Ukrajino

Predsednik republike Borut Pahor se je danes odzval na ruski napad na Ukrajino in ga najostreje obsodil. Številne evropske države so prav tako že obsodile ruski napad na Ukrajino. »Gre za grobo kršitev mednarodnega prava in načela Združenih narodov o mirnem reševanju sporov,« je predsednik republike zapisal na twitterju in hkrati izrazil solidarnost z državljani Ukrajine.

09.29 Macron obsodil odločitev Moskve za vojno proti Ukrajini

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je bil minule tedne izredno dejaven v poskusu mirne rešitve ukrajinske krize, je ostro obsodil današnji obsežen napad Rusije na Ukrajino. Ukrajini je zagotovil, da si Francija z zaveznicami in partnerji prizadeva za končanje konflikta. »Rusija mora takoj končati svoje vojaške operacije,« je zapisal Macron na twitterju in ocenil, da se je Rusija odločila za vojno proti Ukrajini. Ukrajini je izrazil solidarnost in podporo ukrajinskemu narodu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V okviru iskanja diplomatske rešitve se je Macron te dni večkrat pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, nazadnje minuli konec tedna. Od ponedeljka, ko je Putin priznal ukrajinski separatistični regiji Doneck in Lugansk, pa nista govorila.

09.24 Peking pozorno spremlja razmere v Ukrajini

Kitajska je danes sporočila, da po davišnjem ruskem napadu na Ukrajino pozorno spremlja razmere v Ukrajini. Hkrati je Peking obe strani pozval k zadržanosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

09.05 Nove sankcije EU za strateške sektorje ruskega gospodarstva

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala sankcije EU, ki bodo zadevale strateške sektorje ruskega gospodarstva: zamrznitev ruskega premoženja, ustavitev dostopa ruskih bank do evropskega finančnega trga, blokado dostopa do ključnih tehnologij in storitev. »Sredi Evrope nedolžne ženske, moški in otroci umirajo ali se bojijo za svoja življenja. Obsojamo barbarski napad in cinične argumente, ki ga upravičujejo,« je povedala. »Vemo, da milijoni Rusov nočejo vojne. Predsednik Putin želi zavrteti čas nazaj v obdobje ruskega imperija. S tem povzroča tveganja za prihodnost ruskih ljudi,« je nadaljevala. Sporočila je, da mu ne bodo dovolili, da zruši varnostno arhitekturo, ki je v zadnjih desetletjih zagotavljala Evropi mir in stabilnost.

»Predsedniku Putinu ne bomo dovolili, da vladavino prava zamenja z vladavino sile in brezobzirnost,« je še povedala. Po njenih besedah je zgodovina pokazala, da so družbe in zavezništva, ki temeljijo na zaupanju in svobodi, odporna in uspešna. »In točno tega se avtokrati bojijo,« je povedala Ursula von der Leyen. Prepričana je, da bo Ukrajina zmagala.

08.40 Nemčija obsoja rusko invazijo na Ukrajino, Moskvo opozarja na posledice

Nemčija je obsežno invazijo na Ukrajino, ki jo je danes sprožila Rusija, obsodila kot »dan sramote«. Moskvo je opozorila na hude politične in gospodarske posledice, poročajo tuje tiskovne agencije. Nemški kancler Olaf Scholz je invazijo označil za »očitno kršitev« mednarodnega prava in »brezvestno dejanje predsednika Vladimirja Putina,« ki jo Nemčija najmočneje obsoja. »Izražamo solidarnost z Ukrajino in njenimi prebivalci,« je še zapisal v izjavi. Moskvo je pozval, naj takoj konča vojaško operacijo. Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je izpostavila, da svet ne bo pozabil tega sramotnega dneva. »Odzvali se bomo skupaj z našimi partnerji,« je poudarila v izjavi. Danes zjutraj je že sklicala sestanek vladne krizne skupine. Scholz se je že pogovarjal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu izrazil polno solidarnost Nemčije, so tvitnili iz vlade.

07.43 Washington napoveduje nove ruske napade

Demokratski predsednik Joe Biden poskuša z evropskimi in drugimi zaveznicami postaviti meje ruski agresiji na vzhodu Evrope, globoko razdeljene ZDA pa šele iščejo kompas v času novega merjenja moči avtokratskih držav z demokratičnimi. Ameriška administracija je po medijskih poročilih napovedala ruski napad na druge dele Ukrajine v prihodnjih urah.

07.37 Janša za vzpostavitev območja prepovedi poletov nad Ukrajino

Na twitterju se je oglasil tudi slovenski premier Janez Janša, in sicer z objavo, v kateri je po vsem sodeč pozval ZDA in Združeno kraljestvo, naj nad državo vzpostavita območje prepovedi poletov in s tem izpolnita varnostna zagotovila, ki jih je Ukrajina od njiju prejela leta 1994 s podpisom budimpeškega memoranduma. Z memorandumom se je Ukrajina odpovedala jedrskemu orožju, ki ga je podedovala od Sovjetske zveze.

Premier Janša naj bi sicer, kot so iz njegovega kabineta sporočili včeraj, danes in jutri obiskal Ukrajino. V okviru delovnega obiska naj bi se srečal s premierjem Denisom Šmigalom in predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Preberite še: Vojna v Ukrajini

07.17 Bruselj napoveduje boleče posledice za Rusijo

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik evropskega sveta Charles Michel sta napovedala nove sankcije z obsežnimi in hudimi posledicami za Rusijo. Zvečer se bo sicer na izrednem zasedanju sestali voditelji EU. Več voditeljev, med njimi nemški kancler Olaf Scholz, je od Moskve že zahtevalo takojšen konec vojaškega delovanja.

Kot sta sporočila, bo von der Leynova na današnjem izrednem zasedanju voditeljev članic EU predstavila nov sveženj sankcij proti Rusiji, ki ga Evropska komisija zaključuje, države članice pa ga bodo nato hitro sprejele.

V izjavi za javnost sta še enkrat obsodila »rusko agresijo proti Ukrajini«. Rusija s tem krši mednarodno pravo ter spodkopava evropsko in mednarodno varnost in stabilnost, sta zapisala. »Rusijo pozivava, naj takoj ustavi nasilje, umakne svojo vojsko iz Ukrajine ter v celoti spoštuje ukrajinsko ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost,« sta dodala predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta. Izrazila sta tudi obžalovanje ob trpljenju ljudi in izrazila pripravljenost EU in njenih članic na humanitarno pomoč Ukrajincem.

06.03 Napad obsodila tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen

Na dogajanje v Ukrajini se je odzvala tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. »Ostro obsojamo neupravičen napad Rusije na Ukrajino,« je na twitterju zapisala Nemka in poudarila, da so »naše misli z ženskami, moškimi in otroci, ki se v teh težkih trenutkih soočajo z neizvanim napadom in strahom za svoja življenja«.

05.43 Slovenija v ZN ostro obsodila rusko početje v Ukrajini

Slovenija je med današnjo razpravo v Generalni skupščini Združenih narodov o položaju na začasno zasedenih ukrajinskih ozemljih ostro obsodila odločitev ruskega predsednika Rusije Vladimirja Putina, da prizna območji Doneck in Lugansk ter odločitev o napotitvi vojske na ti dve območji. Slovenski diplomat Miha Erman je, še preden je ruski predsednik Vladimir Putin napovedal vojaško operacijo v Ukrajini, podal mnenje Slovenije v imenu veleposlanika Boštjana Malovrha, ki je predsedoval zasedanju Generalne skupščine. Dejal je, da se Slovenija pridružuje izjavi EU in pozdravlja razpravo. »Na začetku moram poudariti, da ostro obsojamo odločitev predsednika Putina o priznanju neodvisnosti ukrajinskih območij, ki nista pod vladnim nadzorom, Doneck in Lugansk in odločitev o napotitvi ruskih enot v ti območji.«

05.14 Stoltenberg: Napad predstavlja resno grožnjo severnoatlantski skupnosti

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je v izjavi ostro obsodil »lahkomiseln in neizvan« napad Rusije na Ukrajino. »Kljub našim neumornim poskusom iskanja diplomatske rešitve, je Rusija še enkrat znova izbrala pot agresije,« je dejal Stoltenberg, ki je odločitev Putina označil za kršitev mednarodnega prava ter resno grožnjo evroatlantski skupnosti. »Rusijo pozivam, naj nemudoma ustavi svoje vojaške operacije in spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine.«

04.48 Biden: Rusija bo odgovorna za smrt in uničenje, ki ga bo prinesel ta napad

Odločitev ruskega voditelja o vojaškem napadu na Ukrajino je v izjavi ostro obsodil ameriški predsednik Joe Biden: »Molitve celega sveta so nocoj z ljudmi Ukrajine, ki so podvrženi neizzvanemu in neupravičenemu napadu ruskih vojaških sil. Predsednik Putin je izbral načrtovano vojno, ki bo prinesla katastrofalne izgube življenj in človeško trpljenje. Rusija bo odgovorna za smrt in uničenje, ki ga bo prinesel ta napad, ZDA in njihove zaveznice ter partnerji pa se bodo odzvale enotno in odločno.«