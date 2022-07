Ognjeni zublji še naprej divjajo v Grčiji in Španiji

Obsežen gozdni požar v narodnem parku Dadia na severovzhodu Grčije tudi danes še ni pod nadzorom. Ponoči so evakuirali vas Dadia in davi napotili vojake in gozdarje v borove gozdove na sečnjo, da bi preprečili nadaljnje širjenje ognjenih zubljev. Še naprej gori tudi v Španiji. Tam skrbi povzroča predvsem požar na otoku Tenerife.

V Grčiji se gašenje požarov nadaljuje tako na tleh kot iz zraka. Sodeluje okoli 320 gasilcev z 68 gasilskimi vozili. Po podatkih tamkajšnje civilne zaščite so po vsej državi trenutno v uporabi skoraj vsi razpoložljivi gasilski helikopterji in letala, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Pod nadzorom tudi še ni velik požar na jugu grškega otoka Lesbos, kjer so že dan prej evakuirali eno od vasi. Zgorelo je več hiš in avtomobilov. Na območju je nazadnje pihal močan veter, kar je še dodatno netilo požare.

V Grčiji so po podatkih gasilske službe v 24 urah zabeležili 141 požarov. Med drugim je v bližini mesta Larisa v Tesaliji zagorela transformatorska postaja državnega elektropodjetja. Pristojne oblasti za danes še naprej ocenjujejo nevarnost požara kot veliko. Vremenoslovci za prihodnje dni do začetka avgusta napovedujejo visoke temperature do 40 stopinj in sušo.

Ogenj povzroča težave tudi v Španiji, kjer so v zadnjih dneh bili sicer priča umiritvi razmer, a še vedno gorijo številni gozdni požari. Na med turisti priljubljenem otoku Tenerife so ognjeni zublji uničili že več kot 2150 hektarjev, je v soboto zvečer sporočil regionalni predsednik Angel Victor Torres.

Evakuirali so 585 prebivalcev La Guancha in štirih drugih občin na severu otoka. Številne tuje pohodnike so tudi opozarjali na ognjene zublje v bližnjem narodnem parku Teide. V Španiji so napredek v boju z ognjenimi zublji dosegli zahvaljujoč večji vlažnosti in šibkejšemu vetru, a za danes in ponedeljek dodatne skrbi vzbuja napovedan dvig temperature do 38 stopinj Celzija. Zato moramo požar pogasiti čim prej, je še dejal Torres.

Vsi gozdni požari v Španiji so sicer trenutno pogašeni ali večinoma pod nadzorom. Izjema so požar na otoku Tenerife in dva požara, ki sta izbruhnila v soboto v krajih Yunquera severovzhodno od Madrida in Olmeda del Rey jugovzhodno od prestolnice. Tam se z ognjenimi zublji bori 235 ljudi.

Po navedbah španskih vremenoslovcev sta več mesecev trajajoča suša in močan veter ob visokih temperaturah prispevala k izbruhu in širjenju številnih požarov. Letošnje leto tako že velja za najbolj uničujoče leto gozdnih požarov v Španiji, odkar vodijo statistiko. V prvih sedmih mesecih leta so ognjeni zublji v Španiji uničili že okoli 200.000 hektarjev.