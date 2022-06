Okrepljeni ameriški angažma v Evropi

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Joe Biden ostaja zvest zunanjepolitični obljubi, da bodo ZDA zanesljive partnerice evropskih in drugih demokratičnih držav. Okrepljena zavezanost najmočnejše članice zahodne vojaške zveze Nato varnosti stare celine, ki jo je naznanil na vrhu v Madridu, kaže priznanje Rusije kot velike grožnje evropskemu in svetovnemu miru ter zavedanje, da zahodne odgovore na agresijo v Ukrajini natančno opazuje prav tako avtokratska in vse močnejša Kitajska. ZDA bodo pri obrambi Zahoda in njegovih vrednot potrebovale odločne evropske partnerice.