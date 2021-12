Olaf Scholz čaka le še na zeleno luč Zelenih

V nadaljevanju preberite:

Potem ko sta SPD in FDP na izrednih kongresih strank ta konec tedna z veliko večino glasovali za koalicijsko pogodbo, morajo to storiti le še v stranki Zelenih, pa sestavi nove nemške vlade na poti ne bo stalo nič več. Zeleni naj bi svojo odločitev sporočili danes, in če se bodo s pogodbo strinjali, bodo poslanci novega kanclerja Olafa Scholza potrjevali predvidoma v sredo. Nemčijo bo tako po 16 letih znova vodil socialnodemokratski kancler. Kaj ta obljublja in kaj čaka novo nemško vlado?