Olimpijske igre pod maskami

V nadaljevanju preberite:

Geslo iger hitreje, višje, močneje se je spremenilo v citius, altius, virus in v Tokiu bodo težko obnovili tisto fortius, čeprav trdijo, da so pripravljeni izpeljati »varne in uspešne olimpijske igre«.



Ko sem si februarja 2018 pripravljala kovček za pot v Pjongčang, kjer je potekala zadnja zimska olimpijada, je bilo eno od vprašanj, ki sem jih neutrudno guglala, kako mrzlo je lahko v tem gorskem predelu Južne Koreje. Ko zdaj držim prst na tipkovnici računalnika, pripravljena, da potrdim letalsko vozovnico za Tokio, je edina tema, ki jo spremljam na vseh japonskih portalih – kakšne so možnosti, da bodo poletne igre sploh izvedli.