Predsednik Francije v boksarskih rokavicah: pripravljen na dvoboj s Putinom?

Fotografije predsednika Emmanuela Macrona z boksarskimi rokavicami so v Franciji dvignile kar nekaj obrvi, ne le zaradi vsebine, ampak tudi zato, ker so bile objavljene nemalo po njegovih ostrih izjavah proti Vladimirju Putinu. Še posebej je zabrenčalo v spletnih medijih, kjer so posnetki bliskovito zakrožili in pritegnili pozornost na vseh koncih sveta. Uporabniki spleta se sprašujejo, ali voditelj morda trenira za boksarski dvoboj s predsednikom Rusije.

Uradni posnetki predsednikove fotografinje Soazig de la Moissonnière, ki so bili objavljeni v torek na instagramu, so sprožili mešane odzive. Na črno-belih fotografijah predsednik med udarjanjem v boksarsko vrečo stiska zobe in od silnih naporov napenja mišice. Nekateri ga primerjajo z likom jeklenega boksarja mehkega srca Rockyja Balboe, s katerim je zaslovel Sylvester Stallone, drugi se sprašujejo, ali je to dejanje kakor koli povezano s predsednikovo nedavno zaostritvijo retorike o ruski agresiji v Ukrajini.

V priljubljeni ženski reviji Femme Actuelle so nad posnetki navdušeni, pravijo, da slikajo predsednika v bolj odločni drži, fino se jim zdi, kako se vidijo njegovi bicepsi. Po drugi strani pa poslanka zelenih Sandrine Rousseau ugotavlja, da fotografije izražajo revščino politične komunikacije. V levosredinskem časopisu Libération je Jonathan Bouchet-Petersen zapisal, da so slaba izbira komunikacije in da bi raje videl, da bi jih objavil kak samovšečen uporabnik družbenih medijev, kot je sprva predvideval, ne pa predsednik ene najmočnejših držav sveta.

Profesor zgodovine Éric Anceau z Univerze v Loreni je prepričan, da gre za neopopulistične prijeme, ki so pri svetovnih voditeljih čedalje pogostejši. Najopazneje je ta pristop do zdaj izrabljal prav Vladimir Putin. Spomnimo se, kako je leta 2009 svet obkrožila fotografija, na kateri brez majice jezdi konja v Sibiriji. Pred tem smo njegove mišice lahko občudovali med ribarjenjem pa streljanjem, igranjem hokeja in med treningom juda. Vsi ti posnetki naj bi predvsem dokazovali njegovo moškost, zato ne preseneča, da se rad fotografira tudi med vožnjami s tankom ali podmornicami.

Macron se je skupini mačo voditeljev začel opazneje približevati lani med volilno kampanjo, ko je svoje volivce presenetil z netipično fotografijo, na kateri leži na kavču z odpeto srajco in razkazuje poraščeno oprsje. Sicer pa je njegova žena Brigitte Macron lani v intervjuju za revijo Paris Mazch razkrila, da predsednik boksa dvakrat na teden in da se je že pred časom fotografiral z rokavicami, s čimer želi promovirati telesno vadbo pred prihajajočimi olimpijskimi igrami v Parizu.