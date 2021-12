Omikron po Evropi hromi božično razpoloženje

V nadaljevanju preberite:

Hitro širjenje različice omikron na stari celini spremlja naraščanje zaskrbljenosti pred tem, kaj utegnejo prinesti prihajajoči božično-novoletni prazniki. Nekatere vlade so v odzivu na nevarnost odpovedale množična praznovanja in znova zaostrile ukrepe. Druge bodo na to še nekoliko počakale.