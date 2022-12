Onemogočanje desnih glasov na družbenem omrežju

Twitter je konservativne komentatorje in teme, ki so se v času pred novim lastnikom Elonom Muskom menedžerjem zdele neprimerne, uvrščal na črne spiske ter omejeval njihovo dostopnost. Med drugim je bilo na družbenem omrežju nedovoljeno zdaj splošno sprejeto opozarjanje pred resnimi posledicami karanten in ukazane nošnje mask za otroke med pandemijo covida-19. To sta pokazala novinarja Matt Taibbi in Bari Weiss, ki jima je Musk zaupal razkrivanje velikih političnih pristranskosti iz preteklosti.

Prvi del twitterjevih datotek je pred tednom dni razkril cenzuriranje poročil o aferah sina sedanjega demokratskega predsednika Joeja Bidna med predsedniško kampanjo 2020. Hunter Biden je v času delovanja očeta na položaju podpredsednika ZDA, zadolženega za velik del ameriške zunanje politike, v Ukrajini, Kitajski, Rusiji in še kje služil milijone kljub globoki odvisnosti od mamil, dokaze dvomljivih poslov in obnašanja pa je kar sam pustil na pozabljenem prenosnem računalniku v delawarski popravljalnici. Od velikih ameriških medijev je o tem pisal le New York Post, družbena omrežja s twitterjem vred pa so aktivno preprečavala širjenje teh člankov ter s tem Bidnu pomagala k zmagi.

Twitterjeve datoteke objavlja tudi Bari Weiss. FOTO: Mike Blake/Reuters

Med razkrivanjem takšne cenzure se je zgodila nova enako zaskrbljujoča: brez vedenja Elona Muska je datoteke za objavo v javnosti pregledoval in očitno cenzuriral twitterjev pravnik James Baker, prej vrhovni odvetnik zveznega preiskovalnega urada FBI. Že na tem položaju je sprožil govorice o povezavah prejšnjega predsednika Donalda Trumpa z rusko Alfa Bank, ki so se razširile v preiskave republikanskega voditelja zaradi domnevnih povezav z Rusijo. Vse po vrsti so se izkazale za zlagane, to pa Bakerja ni ustavilo pred cenzuriranjem twitterjevih objav. Elon Musk ga je že postavil na cesto.

Novi lastnik twitterja pa je tudi čutil potrebo vsemu svetu sporočiti, da nima samomorilskih teženj, a kljub očitnemu strahu za svoje življenje nadaljuje z razkrivanji skrivne cenzure. Na spisku tistih, katerih izjav niso razširjali, je bil tudi profesor z univerze Stanford dr. Jay Bhattacharya, ki je že zgodaj opozarjal na resno škodo za otroke zaradi karanten. Vrhovni menedžerji in pravniki twitterja kot pravnica Vijaya Gadde so zagotavljali, da se cenzura ne dogaja, in o njej menda ni bil obveščen niti nekdanji lastnik in ustanovitelj Jack Dorsey.

Prejšnji lastnik Jack Dorsey menda ni vedel o zaskrbljujočih dogajanjih. FOTO: Handout Via Reuters

Dorsey se tudi zdaj zavzema za objavo vseh spornih datotek, a mu je naslednik Elon Musk odgovoril, da so nekatere morda celo uničene. Konservativni komentator Charlie Kirk se je ob tem pritožil, da so ga obravnavali ostreje kot predsednika iranske vlade ali Hamas, »ljudi, ki dejansko povzročajo teroristično škodo«. Značilno pa je, da mediji kot New Yrok Times še vedno ne pišejo o najnovejših razkritjih, tako kot niso pisali o prejšnjih.