Premier se je opravičil Maorom za sedem desetletij zlorab

Na današnjem zasedanju parlamenta se je novozelandski predsednik vlade Christopher Luxon uradno opravičil več kot 200.000 žrtvam telesne, spolne in čustvene zlorabe. Poročilo preiskave o največjem škandalu o zlorabi v zgodovini države je bilo objavljeno julija 2024. Pokazalo je, da je bilo kar tretjina od 650.000 varovancev državnih in verskih ustanov za oskrbo med letoma 1950 in 2019 podvrženih grozovitim zlorabam.

»Opravičujem se v imenu lastne vlade pa tudi vseh prejšnjih,« je na zasedanju povedal Luxon. »Bilo je grozljivo. Bilo je presunljivo. Bilo je narobe. To se nikoli ne bi smelo zgoditi.«

Gre za eno najobsežnejših in najkompleksnejših preiskav v zgodovini Nove Zelandije, v kateri so intervjuvali okoli 2300 oseb, je poročal BBC. Največ žrtev prihaja iz maorskih in pacifiških skupnosti, zlorabam so bili izpostavljeni predvsem tisti z mentalno ali fizično invalidnostjo.

Guardian poroča, da je šlo za sistemsko zlorabo, saj so storilce nadrejeni premeščali na različne lokacije in tako prikrivali dolgoletne zločine. Poleg tega poudarjajo, da so več spolnih zlorab ugotovili v verskih ustanovah kot v državnih. Varovanci tovrstnih domov in ustanov so bili žrtve posilstev, sterilizacije, prisilnega dela in celo mučenja, med storilce grozovitih dejanj pa sodijo vsi, od negovalcev in verskih voditeljev do socialnih in zdravstvenih delavcev.

Obljube o reformah

»Večini so vam [zlorabe] spremenile potek življenja in vlada mora za to prevzeti odgovornost,« je dodal Luxon v opravičilu. Prav tako je poudaril, da se je vlada iz rezultatov preiskave naučila dve pomembni lekciji. »Najprej vam moramo ponuditi podporo in popraviti krivico, ki vam je bila storjena, nato pa narediti vse v naši moči, da se zlorabe ne bodo več dogajale.«

Kmalu za predsednikom vlade je številne žrtve zlorab nagovoril tudi vodja opozicije Chris Hipkins. »Žal nam je. Danes bo vsa Aotearoa [maorsko ime za Novo Zelandijo] priča resnici o tem, kar so morale preživeti žrtve, o desetletjih namerne nevednosti, zanikanja in zatiskanja oči ter o našem trdnem prepričanju, da naredimo konec takšnim grozovitim in podlim dejanjem,« je dejal Hipkins.

Luxon je naznanil, da je vlada že upoštevala 28 od 200 predlaganih priporočil za zmanjšanje tveganj za zlorabe v ustanovah za oskrbo, na popoldanski seji pa bodo predstavili tudi pravne predloge, ki bodo izboljšali varnost in razmere v tovrstnih institucijah. Poleg tega so naznanili nov državni praznik v spomin na številne žrtve zlorab, ki ga bodo na Novi Zelandiji zaznamovali na 12. november.