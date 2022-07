Optimizem, star desetletje, le postaja resničnost

V nadaljevanju preberite:

Devet let od vstopa Hrvaške v EU je ta le dobila tudi zeleno luč za vstop v schengen, kune bo kot edino plačilno sredstvo zamenjal evro, prav tako je uradno začela pristopna pogajanja za članstvo v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj. »To je za nas zgodovinski trenutek.

Po pristopanju v schengen in po vstopu v evroobmočje bo to zares češnja na torti,« je te dni povedal hrvaški šef diplomacije Gordan Grlić Radman po sestanku z namestnikom generalnega sekretarja OECD Ulrikom Vestergaardom Knudsnom.

Medtem ko bo pristopanje v Organizacijo za gospodarsko sodelovanje (OECD) trajalo še nekaj časa, so postopki za uvedbo evra skoraj končani. Na Hrvaškem so prepričani, da se nič ne more zaplesti niti z vstopom v schengensko območje, vendar je v izjavah posameznih visokih predstavnikov hrvaške politike nekaj pomislekov le zaznati. Ti so največkrat povezani z Romunijo in Bolgarijo, ki sta zeleno luč za schengen dobili že pred desetletjem, a sta še vedno v čakalni vrsti.