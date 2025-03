Orbán pomaga Dodiku tako kot Trump Zelenskemu

V nadaljevanju preberite:

Madžarska namerava v prihodnjem letu vložiti pol milijarde evrov v izkoriščanje in raziskovanje mineralnega bazena Republike Srbske, je za Federalno TV dejal nekdanji diplomat Bosne in Hercegovine Fuad Đidić. Pri tem se Đidić sklicuje na poročanje madžarskih medijev, ki so povzeli Orbánovo izjavo, da bi se Madžarska z zalogami litija z območja entitete RS uvrstila med štiri vodilne sile v proizvodnji belega zlata.

Oblasti v RS so naložbe in načrte o izkoriščanju litija doslej že večkrat potrdile. »Z našimi madžarskimi partnerji lahko v prihodnjem obdobju valoriziramo vsa naša bogastva, ki se nahajajo na ozemlju RS,« je, denimo, že aprila lani govoril Radovan Višković, predsednik Vlade RS.

Pred kratkim je tudi predsednik Republike Srbske Milorad Dodik ob robu srečanja z Leventem Magyarom, namestnikom ministra za zunanje zadeve in trgovino Madžarske, povedal, da vladi pripravljata celovit sporazum o sodelovanju med Madžarsko in entiteto BiH, ki se nanaša na vprašanje rudarstva, kovin in rud ter v okviru lesnopredelovalnega kompleksa.