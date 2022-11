Oregon izvolil guvernerko slovenskega rodu

Tina Kotek je nova guvernerka zvezne države Oregon in tretja slovenskega rodu, ki je po Franku Lauschu in Georgeu Voinovichu v Ohiu zasedla ta položaj v ZDA. Na vmesnih volitvah je premagala republikansko tekmico Christine Drazan.

O volitvah in vojnah

Šestinpetdesetletna političarka se je, kot je mogoče prebrati na wikipediji, rodila v Yorku v Pensilvaniji očetu češkega rodu Jerryju Albertu Koteku in materi Florence, rojeni Matich, katere starša sta bila Slovenca, rojena v avstrijskem delu nekdanje Avstro-Ogrske. V Oregon se je preselila leta 1987 in na tamkajšnji univerzi diplomirala iz religiologije, kasneje pa na univerzi Washington magistrirala iz mednarodnih ved in primerjalne religiologije. Pred izvolitvijo v državni kongres leta 2006 je bila aktivistka za pomoč otrokom in revnim. Kot pravi o sebi, je nekdanja katoličanka, ki zdaj obiskuje episkopalno cerkev.

Kampanja proti republikanki Christine Drazan je bila zahtevna. FOTO: Mathieu Lewis-Rolland/AFP

Leta 2012 je postala predsednica predstavniškega doma državnega kongresa Oregona in bila tudi prva javno deklarirana lezbijka na tem položaju v ZDA. Poročena je z Aimee Kotek Wilson, s katero od leta 2005 živita v Portlandu. Predstavniški dom Oregona je vodila vse do letošnjega januarja, s čimer je postavila rekord v dolžini tega staža v Oregonu. Odstopila je, da se posveti kandidaturi za guvernerko.

Razlika je bila majhna

Kampanja proti republikanki Christine Drazan je bila težka, na koncu je Tina Kotek zmagala s 47 odstotki glasov proti 44 odstotkom za Drazanovo, z razliko le okoli 30.000 glasov. Devet odstotkov glasov je pripadlo neodvisni kandidatki Betsy Johnson, za katero so glasovali predvsem demokrati.

Demokrati v liberalnem Oregonu sicer močno prevladujejo in republikanci so imeli tam nazadnje guvernerja leta 1987. To bi se letos skoraj spremenilo, saj so številni prebivalci nezadovoljni zaradi naraščanja števila brezdomcev, kriminala in pomanjkljivega zagotavljanja državnih programov in storitev. Tina Kotek se je v kampanji osredotočila predvsem na preprečevanje nasilja, medtem ko je republikanska kandidatka poudarjala krepitev policije in pravico do nošenja orožja.

Prebivalci Oregona so nezadovoljni zaradi naraščanja števila brezdomcev, kriminala in pomanjkljivega zagotavljanja državnih programov in storitev, zato so bile te teme tudi v ospredju kampanje. FOTO: Mathieu Lewis-Rolland/AFP

Dosedanja demokratska guvernerka Kate Brown je imela najnižjo javno podporo od skoraj vseh guvernerjev v ZDA in kazalo je že, da bodo položaj prevzeli republikanci, a se je Kotkova znašla tako, da je kritizirala guvernerko lastne stranke. V kampanji je obenem napovedovala različne pobude, med drugim želi zagotoviti pravico državljanov Oregona do bolniškega dopusta.