Orkan Ian grozi Floridi

Orkan s silo 250 kilometrov na uro terorizira Florido, ki je s svojo lego tik ob oceanu vajena ujm, Ian, kot so ga poimenovali, pa je vendar presenetljivo močan. Že na Kubi je za seboj pustil dva mrtva, a se je v morilsko peto stopnjo prelevil šele pred obalami Floride. Guverner Ron DeSantis je najbolj izpostavljenim prebivalcem 21 milijonske zvezne države že ukazal evakuacijo, drugim priporočil prostovoljno.

Najbolj izpostavljena je Tampa s približno 400 tisoč prebivalci, za nameček pa je po sončni državi te dni pustošilo nekaj tornadov. Tako kot pri orkanu Irmi leta 2017 je Iana napovedala nenavadna in močna plima in vse, ki se niso pravočasno umaknili na varno, je guverner DeSantis je ob »zgodovinskem« orkanu pozval k zakopanju v zaklonišča in druge kolikor toliko varne prostore. »Mati narava je strašna nasprotnica, prosim, ubogajte navodila za evakuacijo. Videli boste lahko izklope elektrike, poplave in škodo zaradi padanja dreves, bodite pripravljeni!« Že tornadi so na letališčih prevračali manjša letala na letališčih in ruvali drevesa. Zaprte so številne šole, v Disneyevem zabaviščnem parku v Orlandu pa položaj še natančno opazujejo.

Orkani in druge ujme tudi na Floridi niso nobena neznanka in pogumneži so v minulih dneh na spletnih omrežjih delili nasvete o premagovanju vremenskih udarcev. Nekaterim od njih bo morda kmalu žal. Oblasti že zdaj pričakujejo 45 milijard dolarjev škode, saj je takšno razdejanje za seboj pustila že Irma. Florida sicer velja za bolje pripravljeno od zveznih držav kot Louisiana, kjer je Katrina leta 2005 opustošila velik del New Orleansa – najbolj uničevalni orkan v nedavni ameriški zgodovini se je tja odpravil čez Florido, pa tam niso doživeli takšnega opustošenja. 7000 floridskih članov nacionalne garde je kljub temu v pripravljenosti za reševanje življenj, več deset tisoč komunalnih in drugih delavcev za popravljanje škode na električnih napeljavah in druge bistvene infrastrukture.

Moški kljubuje vetru. Foto Sean Rayford/Afp

Ob robu naravne katastrofe se merijo tudi politične moči. Republikanski guverner DeSantis velja za enega od konservativnih favoritov za prihodnje predsedniške volitve in je zato pogosta tarča za demokratskega predsednika Joeja Bidna in levi del ameriškega političnega prizorišča. Vplivni republikanec velja za dediča gibanja prejšnjega predsednika Donalda Trumpa »Naredite mi Ameriko spet veliko«, ki ga je Biden označil za polfašističnega, zaradi nevarnega orkana pa sta politična nasprotnika vsaj začasno zakopala bojne sekire in se po telefonu dogovarjala o pripravah na človeško in materialno škodo ter njenem poravnanju.

Demokratska senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar pa si ni mogla pomagati, da ne bi v televizijskem intervjuju med pozivanjem k volitvam za njeno stranko na pomembnih novemberskih vmesnih kongresnih volitvah omenila tudi Iana in s tem povzročila pravi mali politični vihar. Opozorila je na nedavno demokratsko zakonodajo, namenjeno varovanju okolja, pa čeprav seveda ni dokaza, da bi lahko z njo ustavili orkane.