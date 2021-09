Ortega hoče zapreti tudi Sergia Ramíreza

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji podpredsednik Nikaragve, sandinistični voditelj in pisatelj Sergio Ramírez, je od včeraj zadnji na seznamu osebnosti, na katere je razpisan lov na osnovi tiralice državnega tožilstva. K sreči je že v tujini in ga roka Daniela Ortege, ki se razglaša za sandinista, ne more doseči. Režim poskuša spraviti v zapor vse, ki bi lahko vplivali na javno mnenje ali kandidirali na bližnjih predsedniških volitvah. Sergio Ramírez je bil Ortegov podpredsednik do leta 1994, ko si je upal kritizirati korupcijo v sandinističnih vrstah. Od tedaj je Ramírez spet pisatelj, v politiko se ne namerava več vrniti.