Ortega za vekomaj, nasprotniki v Kostariko

Daniel Ortega Saavedra si je zagotovil peti predsedniški mandat v Nikaragvi. Z ženo, podpredsednico države Rosario Murillo, sta tako spretno in hkrati neusmiljeno izpeljala nedeljske volitve, da protikandidatov sploh ni bilo. Ali so pravočasno pobegnili iz države ali pa so volitve pričakali za rešetkami, kajti Ortega jih je razglasil za teroriste. Med preganjanimi so pred volitvami končali tudi milijonarji, ki so nekdanjega sandinista podpirali, dokler jim je zagotavljal nemoteno bogatenje.