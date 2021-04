Osebna prijatelja, ne samo predsednika

V nadaljevanju preberite:

Slovenski predsednik Borut Pahor je danes obiskal Rim. Bil je na Kvirinalu, kjer se je srečal s predsednikom Sergiem Mattarello. Po srečanju sta povedala, da ni šlo zgolj za pogovore dveh predsednikov o prijateljstvu med Italijo in Slovenijo, kajti Mattarello in Pahorja veže tudi osebno prijateljstvo. Prav zaradi njunega prijateljstva se je lahko zgodilo lansko srečanje v Trstu in Bazovici, Slovenci pa so tedaj dobili nazaj pred stoletjem zažgani Narodni dom. Mattarella je za italijansko javnost povedal, da se s Pahorjem nista pogovarjala samo o prijateljstvu in sodelovanju med Italijo in Slovenijo, ampak tudi o svojem osebnem prijateljstvu.