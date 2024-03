Osemdesetletnica v boj z Madurom

Na čelu venezuelske opozicije se je pojavil nov obraz. Potem ko je vladajočemu režimu pod taktirko Nicolása Madura uspelo politično diskreditirati nekdanjo opozicijsko voditeljico Marío Corino Machado, češ da je podpirala ameriške sankcije in bila vpletena v korupcijo, bo na predsedniških volitvah, ki bodo 28. julija letos, opozicijsko zavezništvo Plataforma Unitaria (PU) zastopala 80-letna filozofinja in profesorica Corina Yoris.

»Imenovanje Corine Yoris za alternativno kandidatko je po urah ugibanj in poizvedovanj sprva presenetilo javnost, saj je med prebivalstvom malo znana osebnost. Postopoma pa se je med številnimi glasovi venezuelske opozicije ob novici razširil občutek optimizma in zadovoljstva,« so zapisali v vodilnem španskem časopisu El País.

»Venezuela stopa na tranzicijsko pot in po njej moramo hoditi skupaj. Zdaj to potrebujemo vsi. Bog je dal ženskam zmožnost, da rodimo. Zdaj rojevamo državo, a potrebujemo podporo človeške roke (...). To smo vsi mi, to je Venezuela, tista Venezuela, ki si želi povrniti svobodo in dostojanstvo,« je dejala novopečena opozicijska kandidatka.

Corina Yoris, leta 1944 rojena v Caracasu, je diplomirala iz književnosti in filozofije, magistrirala iz latinskoameriške književnosti, doktorirala iz zgodovine. V dolgoletni karieri je predavala na različnih univerzah v špansko govorečem svetu in predsedovala številnim mednarodnim filozofskim institucijam.

O njenih akademskih in poklicnih zaslugah je razmišljala tudi María Corina Machado. »Našli smo osebo, ki uživa moje popolno zaupanje. Vsi vedo, da moj boj še ni končan,« je sporočila 56-letna političarka in dodala, da »zakon dopušča, da do deset dni pred volitvami pride do zamenjave kandidata. Borili se bomo do zadnjega dne.«

María Corina Machado je sicer želela kandidirati že na predsedniških volitvah leta 2012, a je na predizborih opozicije izgubila proti Henriqueju Caprilesu. Dve leti zatem je bila med vodilnimi organizatorji protestov proti Madurovi vladi, med venezuelsko predsedniško krizoleta 2019 pa je napovedala, da se bo spustila v predsedniško tekmo, če bo začasni predsednik Juan Guaidó uspešno razpisal volitve, a je bil ta v svojih prizadevanjih nazadnje neuspešen.