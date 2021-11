Osnutek končnega dogovora za mnoge razočaranje

V nadaljevanju preberite:

Prvi odzivi na osnutek končnega dogovora konference ZN o podnebnih spremembah COP26 so po pričakovanjih precej negativni. Zlasti strokovnjaki in nevladne organizacije so opozorili na to, da je svet kljub obilici zavez, ki so bile do zdaj predstavljene v Glasgowu, še vedno daleč od uresničitve ključnega cilja pariškega podnebnega sporazuma, in sicer omejitve dviga povprečnih temperatur ozračja za več kot poldrugo stopinjo Celzija v primerjavi s predindustrijsko dobo.