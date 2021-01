Osramočeni Dodik izgublja volitve, zaveznike in živce

V nadaljevanju preberite:

Kako se je predsednik predsedstva Bosne in Hercegovine in vodja bosanskohercegovskih Srbov Milorad Dodik zapletel v vrsto težav, iz katerih ni videti častnega izhoda. Kako je razveljavljeni izid lokalnih volitev v Doboju in Srebrenici razgalil globoko vkoreninjeni nacionalizem, ki že desetletja razdvajaja to revno državo.