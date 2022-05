Oxfam: Milijarderji se okoriščajo s krizami

V nadaljevanju preberite:

Premožneži, ki se bodo v teh dneh zbrali v Davosu, imajo veliko razlogov za dobro voljo, je brati v Oxfamovem poročilu Okoriščanje z bolečino. Pandemija, ki je bila za večji del sveta eno od najzahtevnejših obdobij, je bila namreč za milijarderje eno od najboljših v zgodovini. Medtem ko je lahko vrhuška bogatih zadovoljna, se po svetu višajo cene osnovnih življenjskih potrebščin, goriva in elektrike. »Ljudje so povsod prisiljeni varčevati in se spoprijemati z mrazom, namesto da bi ogrevali domove. Prisiljeni so opustiti zdrav­stveno oskrbo, da bi zagotovili hrano na mizi. Starši so prisiljeni izbirati, katerega otroka – če sploh katerega – lahko pošljejo v šolo,« so oster kontrast med dvema resničnostma strnili avtorji ­dokumenta.