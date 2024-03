Padli kriptokralj obsojen na 25 let zapora

Propadli kriptokralj Sam Bankman-Fried, ki je sto tisoče strank borze digitalnega denarja FTX opetnajstil za osem milijard dolarjev, je na newyorškem sodišču prejel 25 let zaporne kazni. 32-letnega ustanovitelja kriptoborze FTX in podjetja Alameda Research, so že novembra prepoznali za krivega goljufij, pranja denarja in zarote za prikrivanje teh zločinov.

»Žal mi je za to, žal mi je za vse, kar se je dogajalo na vsaki stopnji,« je povedal nekdanji čudežni deček novega finančnega sveta, ki je v boljših časih nastopal ob strani osebnosti kot nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in britanski premier Tony Blair ter se razglašal za zagovornika učinkovitega altruizma. SBF, kot ga imenujejo, se je še poceni izvlekel, saj mu je grozilo do 110 let zapora. Tristo mesecev, kolikor mu jih je prisodil sodnik Lewis Kaplan, bo verjetno poskušal še zmanjšati s prizivom na viške sodišče.

Sam Bankman-Fried med novembrskim nastopom pred sodiščem. FOTO: Jane Rosenberg/Reuters

Kdor visoko leta s pomočjo zanalašč faliranega satelita, nizko pade, bi lahko za potrebe sodobnih finančnih prevarantov priredili stari rek. Decembrska fotografija iz brooklynskega zapora, ki jo je »neodvisni kripto novinarki« Tiffany Fong priskrbel nekdanji zapornik z nazivom G Lock, je kazala shujšanega, neobritega potomca kalifornijske intelektualne elite in čeprav stoječ poleg zaporniških kameradov ni bil videti ravno srečen, mu menda v zaporu ni bilo hudo. Vsaj za nekdanjega zapornika G Locka je bil diplomiranec tehnološkega inštituta iz Massachusettsa MIT »čudaški kot drek, a dober tip, ki ne špeca«. Njegov odvetnik se je pritoževal, da zagrizeni veganec živi ob kruhu in vodi ter ne dobi svojih zdravil proti hiperaktivnosti.

Bankman-Fried je na torkovo sojenje prišel obrit in urejen ter spet z značilno mogočno frizuro, zaradi goljufij, pranja denarja in zarote za prikrivanje teh zločinov pa bo moral, če ne bo uspela pritožba ali ga ne bodo prej pogojno izpustili, četrt stoletja preživeti v zaporu. Njegovo na vrhuncu 21 milijard dolarjev vredno premoženje se je po prepoznanju zavajanja strank stopilo čez noč, prav tako osem milijard dolarjev njegovih vlagateljev. Na sodišču niso pomagala zatrjevanja, da naj bi s kriptovalutami posloval iz učinkovitega altruizma, domnevna nesebičnost, ki naj bi pomagala k boljšim družbam, je zelo sebično opeharila milijon ljudi.

Med tistimi, ki so nastopali s propadlim kraljem kriptoborz, je bil tudi nekdanji demokratski predsednik ZDA Bill Clinton. FOTO: Ben Birchall/Reuters

Za sodnika Lewisa Kaplana ni bila olajševalna okoliščina niti, da si je FTX od bankrota novembra 2022 pod novim vodstvom opomogel in če bo šlo tako naprej, bodo vlagatelji morda poplačani. »Tat, ki ukraden denar odnese v Las Vegas in uspešno stavi nanj, ni upravičen do znižanja kazni,« je izjavil sodnik. Spomnil je tudi na več krivih pričanj in poskuse vplivanja na priče, potem ko je proti njemu pričalo nekdanje dekle in direktorica Alameda Research Caroline Ellison. Dele pisem, ki jih je prejel od nje, je posredoval časopisu New York Times in je moral zaradi tega iz pripora v domači hiši v kalifornijskem Palo Altu v zapor.

Z govorjenjem o trgovanju s kripto valutami za ustvarjanje boljših družb pa je SBF prepričal številne vlagatelje ter dele ameriške levice, ki ji je podarjal gigantske vsote denarja. Menda je nameraval pet milijard dolarjev ponuditi prejšnjemu republikanskemu predsednik Donaldu Trumpu, da se ne bi spet potegoval za Belo hišo, Caroline Ellison je pričala, da se je nekoč v prihodnosti SBF sam nameraval potegovati za najvišji izvršni položaj ZDA. Sam Bankman-Fried je prepričal tudi številne znane osebnosti kot zvezdo ameriškega nogometa Toma Bradyja in njegovo nekdanjo manekensko ženo Gisele Bündchen, teniško zvezdo Naomi Osaka, pevko Katy Perry in igralca Orlanda Blooma. Vsi ti in še mnogi drugi so zanj dobro plačani snemali reklame ali se pustili fotografirati z njim.

Užolaščena starša in profesorja univerze Stanford Barbara Fried in Allan Joseph Bankman. FOTO: David Dee Delgado/AFP

Ob obsodbi so bile številne oči uprte tudi v Allan​a Josepha Bankmana in Barbaro Fried, profesorja univerze Stanford, ki pa sta bila na sodišču le močno užaloščena starša padlega sina. Ko je bil v domačem priporu, sta za poroštvo zastavila vse svoje premoženje z domom vred.Posredovati pa bi morala že veliko prej, morda takrat, ko je svoje posle vodil iz trideset milijonov dolarjev vrednega stanovanje z bazenom na Bahamih. Tam je živel z vsemi svojimi zaposlenimi in naročila hrane in drugega so bila astronomska.

Njegova nekdanja pomočnica za odnose z javnostjo in marketing Natalie Tien, ki je tudi sama izgubila pol milijona dolarjev, pa je govorila, da njenega bivšega šefa v resnici ne razumejo, in res so med procesom mnogi ugibali, ali ne trpi zaradi avtizma. Avtorju njegovega življenjepisa Michaelu Lewisu, ki je zaslovel s knjigo The Big Short o zadnji veliki finančni krizi, je pripovedoval, da se je moral naučiti smehljati se, ko to drugi pričakujejo od njega, sam v obraznih izrazih ni videl nobenega smisla. Oče, ki je zaradi zaposlitve v sinovem podjetju končal akademsko kariero, in mati, katere interesi so po predstavitvi na stanfordski univerzi na stičišču prava, ekonomije in psihologije, bi morala vedeti, kam lahko mlade ljudi pelje vera, da so gospodarji finančnega vesolja.