Pahor čestital Mattarelli za nov mandat

Predsednik republike Borut Pahor je danes italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli čestital za ponovno izvolitev na predsedniški položaj. Nadeja se nadaljnjega plodnega sodelovanja v prid odnosov med državama, so sporočili iz njegovega urada. Mattarella prejema čestitke tudi od drugih evropskih in svetovnih voditeljev.

»Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je z velikim veseljem sprejel novico o vnovični izvolitvi prijatelja in predsednika Sergia Mattarelle za italijanskega predsednika. Ob tej priložnosti mu pošilja iskrene čestitke in se nadeja enako plodnega sodelovanja v prid odnosov med obema narodoma in državama v evropskem duhu,« so zapisali v Pahorjevem uradu.

Pahor in Mattarella sta stkala tesne vezi. Slovenski predsednik je italijanskemu kolegu lani jeseni med obiskom Gorice in Nove Gorice podelil najvišje slovensko državno odlikovanje, red za izredne zasluge.

Pahor in Mattarella sta bila julija 2020 sto let po fašističnem požigu Narodnega doma navzoča pri podpisu dokumenta o prenosu lastništva te zgradbe v roke slovenske manjšine. Pred tem sta, držeč se za roke, položila venca k spomeniku bazoviškim junakom in k spominskemu obeležju na bazoviški fojbi.

Na ponovno izvolitev sedanjega italijanskega predsednika se je odzvala tudi italijanska senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc iz vrst Demokratske stranke. Sporočila je, da je bil Mattarella od vsega začetka njena prva izbira, saj je v tem pandemičnem času in nasploh kompleksnem mandatu dokazal vso svojo politično modrost.

Čestitke italijanskemu predsedniku pa so se zvrstile tudi iz drugih držav. Med drugim so mu čestitali francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, predsednik ZDA Joe Biden, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in tudi papež Frančišek.