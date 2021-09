Pahor v OZN: »Kultura dialoga je nevarno nazadovala«

V nadaljevanju preberite:

Četrti dan splošne razprave, ki poteka v okviru 76. zasedanja generalne skupščine Organizacije združenih narodov, je pred delegate v Palači miru stopil tudi slovenski predsednik Borut Pahor. V svojem govoru se je osredotočil na tri teme, ki so jim v New Yorku tudi drugi voditelji namenili veliko pozornosti: pandemija covida-19, podnebne spremembe ter varnost in mir.



Toda še preden se je dotaknil vsakega od naštetih izzivov je predsednik republike opozoril na pomen dialoga pri reševanju skupnih težav. »Imamo zgodovinsko priložnost, da se sprememb lotimo tako, da bodo te koristne za vso človeštvo,« je dejal Pahor. Toda pogoj za to je po njegovem vztrajanje pri dialogu, »še posebno s tistimi, s katerimi se ne strinjamo«.



»Kultura dialoga je nevarno nazadovala,« je poudaril predsednik republike, ki je kot problem izpostavil razrast žaljivega, netolerantnega in sovražnega govora. »Storiti moramo vse, kar je v naši moči, za poudarjanje spoštovanja različnih mnenj in njihovo pomirjenje.«



Na pomen iskanja skupnega jezika z drugače mislečimi je opozoril tudi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, ki je na govorniški oder stopil tik pred svojim slovenskim kolegom. Toda glavna razlika med njunima poudarkoma se je nanašala na to, da je bilo Pahorjeve uvodne besede mogoče razumeti ne samo v mednarodnem, temveč tudi notranjepolitičnem kontekstu.