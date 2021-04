Pahor v Rimu 80 let po italijanski okupaciji Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Osemdeseta obletnica italijanskega napada na tedanjo Jugoslavijo je bila te dni priložnost za odprtje italijanske virtualne razstave Z ognjem in mečem. Skoraj hkrati so zgodovinarji in znane osebnosti z obeh strani podpisali tudi zahtevo, naj Rim vendarle že prizna, da je napadel naše kraje in zagrešil zločine. Uradni Rim se na pozive ni oglasil. Morda bo o tem govor na srečanju predsednikov Italije in Slovenije pojutrišnjem ob enih popoldne na rimskem Kvirinalu.