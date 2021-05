Nemški Fraport, ki upravlja Brnik, s 77,5 milijona evrov četrtletne izgube

Nemški upravljavec letališč Fraport, ki med drugim upravlja tudi Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, je prvo letošnje četrtletje sklenil s 77,5 milijona evrov čiste izgube. V rdeče številke je družbo lani pahnila pandemija covida-19, ta ima močan vpliv na poslovanje tudi letos.



V prvih treh mesecih leta se je potniški promet na letališču v Frankfurtu medletno zmanjšal za 77,6 odstotka na nekaj manj kot 2,5 milijona potnikov. V primerjavi s prvim četrtletjem leta 2019 je bil padec 83,2-odstoten, so sporočili iz družbe. Medtem pa se je obseg tovornega prometa povečal za 21,6 odstotka, so dodali.



Potniški promet je močno upadel tudi na drugih letališčih po svetu. Upad je bil med 50- do 90-odstoten. Izjemi sta bili letališči v Sankt Peterburgu v Rusiji, kjer se je promet zmanjšal za 18 odstotkov, in letališče Xi'an na Kitajskem, ki je imelo 40,7-odstoten upad prometa.

Cepljenje bo pospešilo tudi letalski promet

Zato so se prihodki skupine v prvem letošnjem četrtletju zmanjšali za 41,8 odstotka in se ustavili pri 385 milijonov evrov. Skupini je uspelo znižati stroške poslovanja za približno 28 odstotkov.



Letos pričakujejo, da se bo število potnikov v Frankfurtu gibalo med 20 in 25 milijoni. Prihodki skupine naj bi dosegli približno dve milijardi evrov. Rezultat skupine bo ostal v negativnem območju, vendar pa naj bi se ključni kazalniki uspešnosti v primerjavi z letom 2020 znatno izboljšali.



Glavni izvršni direktor Fraporta Stefan Schulte je dejal, da letalska industrija v prvem četrtletju ni opazneje okrevala, kar je glede na razvoj pandemije pričakovano. A so prepričani, da se bodo razmere izboljšale, saj cepljenje ljudi proti virusu dobiva zagon. Ob vse več možnostih za testiranje v družbi pričakujejo, da se bo število potnikov v poletnih mesecih opazno okrepilo, zlasti po Evropi in na nekaterih medcelinskih destinacijah.

