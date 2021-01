Pandemija nas je potisnila v prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Ob vstopu v novo leto so najbolj nevarna pričakovanja, ki jih imamo. Obljuba, da nas bo cepivo rešilo koronavirusa, bi se utegnila spremeniti v kraljevo obljubo toplega plašča. In tako bi lahko zdaj v resnici zmrznili. Ko pišem te vrstice, se začenja potres. In ko razmišljam o tem, kaj nam bo prineslo leto 2021, v zadnjih dneh tega leta izginja velik del Siska in Petrinje. Hiše se podirajo, kot bi bile sestavljene iz kock, in boleče veliko število življenj, v katerih so ljudje nekaj ustvarjali in gradili, se spreminja v drobce, ki bodo morda ostali po nezadržnem pustošenju.