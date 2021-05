Pandemija potaplja maastrichtska pravila

V nadaljevanju preberite:

Bruseljskega varčevalnega nareka ne bo več. Visoko zadolžene države naj se ne bi takoj osredotočale na znižanje dolga, saj potrebujejo denar za naložbe, ki bodo privedle do rasti, večjih državnih prihodkov in manjše zadolženosti. Med pandemijo hitra rast dolga v državah članicah EU. Proračunska pravila so do zdaj imela pomanjkljivo verodostojnost. Preveč zadolženi naj bi dobili realistične cilje.