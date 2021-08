Panjširska dolina želi obuditi svojo uporniško zgodovino

V nadaljevanju preberite:

Po umiku sovjetske vojske februarja 1989 in – z nekaj zamika – izbruhu državljanske vojne, po kateri so leta 1996 oblast prevzeli talibi, je Panjširska dolina (v dariju: »Dolina petih levov«) ves čas delovala samostojno. Severno zavezništvo, tadžiška milica pod vodstvom legendarnega poveljnika šaha Ahmada Masuda, enega izmed junakov boja proti sovjetski okupaciji, o katerem so sovjetski generali vedno govorili izjemno spoštljivo, je odbila vse talibske napade in ohranila nadzor nad strateško izjemno pomembno dolino.