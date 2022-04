Papež moli za mir, migrante in zlorabljene staroselce

V nadaljevanju preberite:

Malta je ta konec tedna gostila papeža Frančiška, ki se že dolgo bori za pravice migrantov, tudi tistih iz Afrike in Jutrovega, ne samo tistih iz Ukrajine. Pozornost je tudi na Malti pritegnila vojna v Ukrajini, pri čemer papež praviloma ne omenja Putinovega imena, odločno pa obsoja vojno, zločine in moli za mir. Dneve pred odhodom v Sredozemlje je Bergoglio kljub ukrajinski krizi namenil srečanjem s kanadskimi staroselci. Sprejel je predstavnike domorodnih ljudstev, stoletnih žrtev katoliških misijonov, ki jim je Kanada poverila nalogo uničevanja starih kultur in spreobračanja mladih ljudi.