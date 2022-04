Papež pozval h končanju vojn po vsem svetu

Papež Frančišek je v tradicionalnem blagoslovu mestu in svetu ob veliki noči, ki jo zaznamuje vojna v Ukrajini, pozval h končanju spopadov po vsem svetu. »Videli smo preveč krvi, preveč nasilja,« je dejal papež pred več deset tisoč verniki na Trgu svetega Petra.

»Kmalu se bo nad to strašno noč trpljenja in smrti dvignila nova zora upanja,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal poglavar Rimskokatoliške cerkve.

»V srcu nosim številne ukrajinske žrtve, milijone beguncev in notranje razseljenih oseb, raztrgane družine, zapuščene starejše, razbita življenja in mesta, zravnana do tal,« je dejal Frančišek. Spomnil je tudi na veliko trpljenje v konfliktih drugod po svetu, na območjih kot so Bližnji vzhod, Libanon, Sirija, Jemen, Irak, Afganistan, Libija, Mjanmar in deli Afrike.

»Videli smo preveč krvi, preveč nasilja (...). Nehajmo kazati mišice, medtem ko ljudje trpijo,« je pozval. Mir je možen, mir je dolžnost, mir je primarna odgovornost vsakega,« je dejal.

Papež je danes zjutraj daroval jutranjo vstajenjsko mašo. FOTO: Reuters

Papež Frančišek je pozval tudi k prostemu dostopu do svetih krajev v Jeruzalemu, kjer je bilo v zadnjih dneh v spopadih ranjenih na desetine ljudi. »Naj Izraelci, Palestinci in vsi prebivalci svetega mesta skupaj z romarji izkusijo lepoto miru, živijo v bratstvu in svobodno dostopajo do svetih krajev ob medsebojnem spoštovanju pravic vsakega,« je dejal papež v tradicionalnem blagoslovu.

Papež je danes zjutraj daroval jutranjo vstajenjsko mašo. Po dveh letih omejitev zaradi pandemije covida-19 letošnje velikonočne slovesnosti v Vatikanu znova potekajo kot običajno, dovoljena je tudi navzočnost vernikov.

V soboto zvečer pa se je Frančišek udeležil velikonočne vigilije in prebral pridigo, v kateri je obsodil brutalnost vojne v Ukrajini. Papež, ki ga pestijo bolečine v kolenih in kolkih, prvič ni sam vodil velikonočne vigilije, to vlogo je tokrat prevzel italijanski kardinal Giovanni Battista Re.