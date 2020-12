Papež v pozval k bratstvu

»V tem zgodovinskem trenutku, ki ga zaznamujejo ekološka kriza ter globoka ekonomska in družbena neravnovesja, še dodatno poslabšana zaradi pandemije, je toliko bolj pomembno za vse nas, da priznavamo drug drugega kot brate in sestre,« je dejal v sporočilu, ki ga je danes prebral v Vatikanu.



Trg Sv. Petra je tokrat prazen. FOTO: Yara Nardi/Reuters

je v tradicionalni božični poslanici in blagoslovu mestu in svetu danes izpostavil, da naj bo bratstvo osrednje vodilo v teh nenavadnih časih, ki jih je zaznamovala pandemija novega koronavirusa. Vernike je nagovoril iz dvorane v apostolski palači, kjer se je zbralo le manjše število ljudi.Spomnil se je prebivalcev številnih kriznih žarišč po svetu, katerih trpljenje je zaradi epidemije še hujše. Izpostavil je predvsem otroke. »Na ta dan, ko je božja beseda postala otrok, se ozrimo na številne, mnogo preštevilne otroke po vsem svetu, še posebej v Siriji, Iraku in Jemnu, ki še vedno plačujejo visoko ceno vojne. Naj se njihovi obrazi dotaknejo vesti vseh ljudi dobre volje, da bi se soočili z vzroki konfliktov in si pogumno prizadevali za izgradnjo mirne prihodnosti,« je dejal.Molitev je izrekel za vse ljudi, ki trpijo zaradi covida-19, še posebej ženske, žrtve nasilja v družini. Poudaril je, da mora biti cepivo dostopno vsem, še posebej pa ranljivim skupinam. »Vsi smo v istem čolnu,« je dejal.Sporočilo in blagoslov Urbi et Orbi je eno najpomembnejših v rimskokatoliški cerkvi in se izreka ob najpomembnejših praznikih, kot sta božič in velika noč. Ponavadi ga papež prebere opoldne z balkona bazilike Svetega Petra, a letos je to zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa storil v nagovoru iz dvorane v apostolski palači.Zaradi pandemije so v Vatikanu letos preložili tudi polnočnico. Ta se je tako v četrtek začela ob 19.30, da so verniki lahko pravočasno prišli domov pred začetkom policijske ure ob 22. uri, potekala pa je ob le skromni navzočnosti vernikov.