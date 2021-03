Papeža pri maši na stadionu v Erbilu pozdravilo več tisoč vernikov

Papežev obisk v Iraku velja za simbolno gesto povezovanja z muslimani. FOTO: Azad Lashkari/Reuters

Papež je še pred začetkom maše zbrane vernike pozdravil z vožnjo v papamobilu po stadionu. FOTO: Azad Lashkari/Reuters

je pri maši na stadionu Franso Hariri v Erbilu na severu Iraka pozdravilo več tisoč vernikov. Papež je v svoji pridigi pozval predvsem proti korupciji in zlorabi oblasti. »Nujno je, da iz naših src in iz Cerkve izženemo zli vpliv moči in denarja,« se je zavzel papež po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.Papež je še pred začetkom maše zbrane vernike pozdravil z vožnjo v papamobilu po stadionu, ki je poimenovan po iraškem kristjanu, ki so ga pred 20 leti ubili skrajneži.Verniki so ga medtem pozdravljali s sedišč, razmaknjenih, da se je ohranjala zadostna medsebojna razdalja za preprečevanje širjenja covida-19. Po drugi strani pa so drugi na stojiščih skušali ujeti pogled nanj.Stadion ima sicer okoli 20.000 mest, a so jih zaradi protikoronskih ukrepov močno zmanjšali, da papežev obisk ne bi postal prizorišče množičnega širjenja koronavirusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.V pridigi je Frančišek pozval tudi k solidarnosti z verujočimi. »Moramo biti odgovorni in ne smemo zgolj nemo gledati, ko naši bratje ali sestre trpijo,« je dejal.Pred tem se je tudi osebno srečal z več verniki na severu Iraka, ko je obiskal Mosul in bližnje mesto Karakoš, ki so ga džihadisti Islamske države med okupacijo v letih od 2014 do 2017 povsem razdejali, tamkajšnje kristjane pa pobili ali pregnali.Erbil, glavno mesto iraškega Kurdistana, je bilo tedaj glavno pribežališče pregnanih kristjanov. Kurdom je uspelo džihadiste ustaviti komaj 40 kilometrov pred mestom.Papeževa maša na stadionu je sicer potekala v znamenju poostrenih varnostnih ukrepov. Njegov današnji obisk na terenu pa je veljal za enega najbolj tveganih delov njegovega obiska v Iraku.Tudi sicer je položaj na območju precej napet. Letališče v Erbilu je bilo vsega dva tedna nazaj tarča raketnega napada, ki naj bi ga izvedli proiranski skrajneži.Maša na stadionu v Erbilu je danes še zadnje papeževo uradno dejanje med obiskom, ki ga je začel v petek. V ponedeljek bo obisk zaključil in se vrnil v Vatikan.Papežev obisk v Iraku velja za simbolno gesto povezovanja z muslimani. Frančišek je odločen zagovornik povezovanja med različnimi verami in je v preteklosti obiskal že več muslimanskih držav, med njimi Bangladeš, Turčijo, Maroko in Združene arabske emirate. Leta 2019 je z enim glavnih predstavnikov sunitov na svetu, šejkomv Abu Dabiju podpisal dokument o dialogu med kristjani in muslimani.