Pariz izgublja sijaj, podeželje vrača udarec

Če drži, da je treba spremeniti vse, da se ne bi spremenilo nič, nemara ne kaže (na silo) spreminjati ničesar, pa se bo predrugačilo vse. Globalizem se pogreza iz krize v krizo, podnebje gre po svoje, posledično pa tudi družbena razmerja: odnos med središčem in periferijo, med mestom in deželo, med Parizom in preostalimi konci Francije.

Podeželje vrača udarec, razmišlja v knjigi La revanche de la province (Maščevanje province, založba Gallimard) filozof in ekonomist Jérôme Batout. Zdravstvena kriza je tudi v Franciji postavila na glavo življenje številnim državljanom, zaradi česar se spreminja sociologija, razmerje med ruralnim in urbanim. Če pomeni, kot so razširjeni stereotipi in sentimenti, živeti na deželi nekaj manj kot živeti v Parizu, je s covidom-19 pa tudi z vojno v Ukrajini v odnos med njima zarezala nova dinamika. Avtor popelje v knjigo s pomenljivim naslovom Provinca: korak proti ponosu. Konec sramote.