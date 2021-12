Parlament Republike srbske glasoval za prenos pristojnosti z državne ravni

Parlament Republike srbske je v petek z glasovanjem sprožil sporen proces umika te entitete iz niza osrednjih institucij Bosne in Hercegovine. Kljub svarilom z Zahoda je sprejel predlog, ki lokalno vlado obvezuje k prenosu pristojnosti na področju vojske, davkov in sodnega sistema z ravni države na raven entitete v prihodnjih šestih mesecih.

Na čelu procesa je voditelj Republike srbske in srbski član skupnega predsedstva Milorad Dodik, ki z odcepitvijo te entitete od BiH grozi že leta.

Po osmih urah razprave so poslanci predlog zakona podprli z 49 glasovi za in tremi proti. Vseh poslancev je sicer 83, a je opozicija glasovanje skoraj v celoti bojkotirala z opozorili, da to vodi v nove spopade in verjetno v vojno, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Dodik zagovarja ustanovitev lastne vojske

Glede na sprejeti zakon mora vlada Republike srbske v šestih mesecih predlagati ustrezne zakone, ki bi področje obrambe, davkov in sodnega sistema uredili na ravni entitete. Dodik med drugim zagovarja tudi ustanovitev lastne vojske, potem ko bi se razpustile oborožene sile BiH, ki obstajajo od leta 2005.

Več veleposlaništev zahodnih držav – ZDA, Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija – je po petkovi odločitvi parlamenta v skupni izjavi to označilo nadaljnje stopnjevanje napetosti. Nadaljevanje po tej »poti v slepo ulico« bi pomenilo grožnjo stabilnosti države in celotne regije, so zapisali in dodali, da gre za nesprejemljiv postopek, ki ogroža temelje daytonskega sporazuma.

Prvi korak pri prenosu pooblastil z državnih oblasti BiH na oblasti srbske entitete z ustanavljanjem paralelnih institucij entitete je bil sicer storjen že oktobra, ko je parlament Republike srbske potrdil vzpostavitev lastne agencije za zdravila. Tožilstvo BiH je zaradi tega proti parlamentu v torek sprožilo preiskavo.