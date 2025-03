Trump ukazal zaprtje Ministrstva za izobraževanje

Predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz za začetek postopka ukinitve Ministrstva za izobraževanje ZDA, kar je dolgoletna želja konzervativnih republikancev. Po poročanju BBC News je Trump med kampanjo obljubljal, da bo ukinil to ministrstvo, ker po njegovem mnenju »indoktrinira ameriške otroke z neprimernimi ideološkimi vsebinami«. Kritiki pa opozarjajo, da bi ukinitev pomenila velike posledice za učitelje, študente in tiste, ki se zanašajo na državne subvencije in študentska posojila.

Izvršni ukaz, ki ga je Trump podpisal na slovesnosti v Beli hiši, daje pristojnost ministrici za izobraževanje Lindi McMahon, da izvede vse potrebne korake za zaprtje ministrstva in prenese izobraževalne pristojnosti na posamezne zvezne države. Kot piše New York Post, mora McMahon zagotoviti, da bodo programi in storitve, ki jih trenutno vodi ministrstvo, še naprej delovali nemoteno.

Ministrstvo za izobraževanje ZDA, ustanovljeno leta 1979, upravlja več ključnih programov: - Financiranje javnih šol, pri čemer okoli 13 odstotkob sredstev za osnovne in srednje šole prihaja iz zveznega proračuna. - Študentska posojila, kjer nadzira posojilni portfelj v vrednosti 1,6 bilijona dolarjev. - Programi za revne in ranljive študente in za študente iz socialno šibkih okolij.

FOTO: Win Mcnamee/AFP

Trump je ob podpisu ukaza dejal: »Želim, da se ministrstvo zapre takoj. To je le 'birokratska zver', ki troši davkoplačevalski denar,« poroča AP News. Kljub njegovim željam bo popolna ukinitev potrebovala odobritev Kongresa, kjer republikanci nimajo dovolj glasov, da bi predlog sprejeli sami.

Kaj pomeni zaprtje ministrstva?

Po poročanju Reutersa Trumpova administracija že išče načine, kako prerazporediti nekatere pristojnosti. Nekateri programi bi se lahko prenesli na Ministrstvo za finance ali Ministrstvo za zdravje in socialne zadeve.

Trumpova administracija je že začela zmanjševati število zaposlenih v ministrstvu. Prejšnji teden so odpustili 1.315 delavcev, kmalu pa sledi še 2.100 odpuščanj, kar pomeni, da bo brez dela ostala skoraj polovica zaposlenih, kot piše Barron’s.

FOTO: Win Mcnamee/AFP

McMahon je odpuščanja označila za zmanjšanje »birokratskega balasta«, pri čemer je zagotovila, da bo ministrstvo delovalo učinkoviteje. Vendar se učiteljski sindikati s tem ne strinjajo. Ameriška zveza učiteljev (AFT) je v izjavi za javnost zapisala: »Ne maramo birokracije, vendar Trump ne uničuje nepotrebne birkokratske ovire – uničuje priložnosti za otroke, ki potrebujejo pomoč.«

Kritike in podpora ukinitvi

Trumpov ukrep je naletel na močno podporo med republikanskimi guvernerji, ki so prisostvovali podpisu ukaza. Ron DeSantis, guverner Floride, je dejal: »To je zgodovinski trenutek za decentralizacijo izobraževanja. Države vedo bolje kot Washington, kaj je najboljše za njihove otroke.«

Po drugi strani učitelji, študenti in starši po vsej državi protestirajo proti ukinitvi ministrstva. Kot poroča BBC, se je v petek, 14. marca, pred sedežem ministrstva v Washingtonu zbralo več sto protestnikov, ki so nosili napise »Rešite izobraževanje« in »Otroci niso politična igrača«.

Del ukaza prepoveduje, da bi preostali programi ministrstva promovirali načela raznolikosti, enakosti in vključenosti (DEI) ter »ideologijo spola«, kot piše New York Post. Trump in republikanci pogosto obtožujejo ministrstvo, da spodbuja »levičarsko indoktrinacijo« v šolah.

FOTO: Win Mcnamee/AFP

John Bolton, nekdanji svetovalec za nacionalno varnost, je Trumpovo odločitev kritiziral, češ da ne temelji na dejanski potrebi po reformi izobraževanja, ampak na politični agendi, piše CNN.

Kljub ukazu predsednika ZDA bo popolna ukinitev ministrstva zahtevala odobritev Kongresa, kjer republikanci nimajo dovolj glasov za enostransko odločitev. Kot piše Reuters, so se podobni poskusi v preteklosti že izjalovili.

Demokrati in učiteljski sindikati bodo ukinitev najverjetneje izpodbijali na sodišču. Trumpovi podporniki pa trdijo, da bo ta ukrep zmanjšal vlogo zvezne vlade in dal več moči staršem in zveznim državam.

Francoskemu znanstveniku zavrnjen vstop v ZDA zaradi kritike Trumpove administracije

V ločenem incidentu je bil francoskemu znanstveniku zavrnjen vstop v ZDA, potem ko so mu mejni policisti preverili telefon in v zasebnih sporočilih našli kritične komentarje o Trumpovi administraciji, piše The Guardian.

Znanstvenik, zaposlen na Francoskem nacionalnem centru za znanstvene raziskave, je bil 9. marca na poti na akademsko konferenco v Houston, ko so ga na meji ustavili in pregledali njegovo elektronsko napravo. Po pregledu so mu prepovedali vstop in ga deportirali nazaj v Francijo.

Francoski minister za izobraževanje in raziskave, Philippe Baptiste, je dogodek označil za »zaskrbljujoč napad na akademsko svobodo«. V izjavi je zapisal: »Svoboda mnenja in svoboda raziskovanja sta temeljni vrednoti, ki ju bomo vedno branili«.

Ameriške oblasti niso komentirale incidenta, a po podatkih ameriške carinske službe (CBP) so mejni policisti pooblaščeni za preglede elektronskih naprav vseh potnikov na meji, če sumijo na grožnje nacionalni varnosti.

FOTO: Mike Segar/Reuters

Ameriški mejni uradniki lahko ob prehodu meje preiščejo mobilne telefone, računalnike, fotoaparate ali katerokoli drugo elektronsko napravo potnikov, navaja ameriška carinska in mejna zaščita (CBP). Kljub temu agencija poudarja, da so takšni primeri redki. Leta 2024 so preiskali elektronske naprave manj kot 0,01 odstotka mednarodnih potnikov, piše NY Times.

Baptiste je po tem dogodku pozval francoske univerze, naj zagotovijo »varno okolje za znanstvenike, ki bi želeli zapustiti ZDA«.