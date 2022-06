Pedofile bodo lovili tudi italijanski škofi

V nadaljevanju preberite:

Italijanski mediji, tudi tisti blizu cerkvenim logom, so zadnja leta obilno pisali o odkrivanju duhovniških pedofilskih omrežij v Franciji, Nemčiji, Španiji in drugod, že prej o svetovnih razsežnostih pedofilskih škandalov v ZDA ali Avstraliji. V Italiji uradno skoraj čudežno nikoli niso odkrili stranpoti, čeravno so vsi lahko prebrali knjigo s seznamom kriminalcev v talarjih in so v združenju žrtev objavili imena, priimke in vse podatke o več sto storilcih. Šele odločna zahteva kardinala O'Malleyja je premaknila italijansko Cerkev ter jo prisilila k ukrepanju. Ali se bo res kaj zgodilo, še ni jasno.