Peru je za okoljsko katastrofo okrivil španski Repsol

Več sto vojakov, ribičev in prostovoljcev ob obalah blizu Lime zadnje dni tekmuje s časom in poskuša omejiti razsežnosti ene od največjih ekoloških nesreč v zgodovini Peruja. Razlitje okoli 6000 sodčkov nafte pred poldrugim tednom je po podatkih ministrstva za okolje prizadelo najmanj 180 hektarov priobalnega pasu, kar je primerljivo z 270 nogometnimi igrišči, in 713 hektarov vodnih površin. Ogroženi so tudi naravni rezervati. Medtem ko morski tokovi raznašajo črn madež, se pojavljajo obtožbe in protesti proti Repsolu, španskemu energetskemu velikanu, ki da bi lahko vsaj omejil opustošenje ekosistema.

»V oči bode, da je Repsol po razlitju navajal netočne podatke o razsežnostih nesreče,« je za Delo dejala Fátima Contreras Tellez iz Perujskega združenja za okoljsko pravo (SPDA). »Skladno z regulativnim okvirom bi moral Repsol najprej opozoriti pristojne organe in prebivalstvo, implementirati načrt za zadrževanje širjenja surove nafte ter začeti čiščenje.« Da je bilo ob neustreznem obveščanju ukrepanje multinacionalke počasno, je po besedah sogovornice jasno razvidno iz velikosti strupenega madeža, ki se je v tem času opazno razširil in dosegel zaščitena naravna območja. Prezreti ne smemo niti medijskih poročil, da so se še dan po nesreči na bližnjih plažah zadrževali kopalci, med njimi tudi otroci.