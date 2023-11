Pes moldavske predsednice ugriznil prvega Avstrijca Van der Bellna

Pes moldavske predsednice Maie Sandu je v četrtek »prekršil« protokol in avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellna, ki se je skupaj s slovensko predsednico Natašo Pirc Musar mudil na obisku v Kišinjevu, ugriznil v roko, poročajo moldavski mediji. Politico je ob tem zapisal, da je Van der Bellen »v četrtek ugotovil, da je pasji ugriz hujši od pasjega laježa«.

Incident se je zgodil, ko sta se voditelja sprehajala na dvorišču predsedniške rezidence in se je Van der Bellen v nekem trenutku sklonil, da bi pobožal psa, a je ta planil vanj in ga ugriznil v desno roko. Psu je ime Codrut ali Gozdiček.

Sandu se je opravičila v angleščini in pojasnila, da se je pes prestrašil velikega števila ljudi v bližini, Van Der Bellen pa se je na naslednjem srečanju s predsednikom moldavskega parlamenta pojavil s povito roko.

Slovenska predsednica je bila Gozdičku očitno bolj všeč kot avstrijski predsednik. FOTO: Maia Sandu Via Instagram Via Reuters

Pogovori v Kišinjevu, ki sta se jih udeležila Van Der Bellen in predsednica Slovenije, so bili namenjeni pristopu Moldavije, dežele med Ukrajino in Romunijo, v Evropsko unijo.

Sandu, ki je potepuškega psa posvojila potem, ko ga je zbil avto in je izgubil tačko, je na družbenih omrežjih objavila slike s svojim ljubljenčkom in obema predsednikoma. »Z veseljem pozdravljam predsednika Van der Bellna iz Avstrije in Musarjevo iz Slovenije v Kišinjevu,« je Sandu zapisal na omrežju X. Naše razprave so poudarile močno podporo moldavski poti v EU, kar je pomemben trenutek, je še dodala.

»Codrut je bil del naše ekipe približno sedem mesecev, potem ko so ga našli na ulici, kjer ga je zbil avto. Tačke mu žal nismo uspeli rešiti, a po nekajmesečnem zdravljenju zdaj veselo teče po treh tacah,« je predsednica Sandu zapisala na Instagramu.

Na družabnih omrežjih je že pred tokratnim »incidentom« objavljala fotografije s sprehoda s trinožnim mladičkom, zaradi česar je ta postal pravi moldavski spletni zvezdnik.