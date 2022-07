Pet dni za reševanje vojaka Draghija

V nadaljevanju preberite:

Prihodnjo sredo bo v Rimu parlament prisluhnil govoru predsednika vlade Maria Draghija. Vrnil se bo iz Alžirije, kjer za Italijo išče rešilne bilke za preskrbo s plinom. Potem bodo poslanci glasovali, Draghi pa bo preštel, ali še ima podporo z dosedanjo ali pa morda s spremenjeno, novo koalicijo.

Tehnokrat je, ki ga je v vladno palačo pripeljal predsednik Sergio Mattarella. Ni mu treba tehtati pripadnosti poslancev, njegova naloga je premagati krizo in se spopasti z novimi izzivi. Če to strankam ne bo po volji, naj se znajdejo same, je že v četrtek opozoril Draghi. V zadnjem desetletju je že šesti italijanski premier.

Mario Draghi je zadnje leto in pol preživel na čelu vlade, ki ji v Italiji pravijo »predsedniška«. Vodi jo strokovnjak, ki ni kandidiral na volitvah, ne pripada nobeni stranki, sposoben pa je reševati probleme. Pred Mattarello sta se take rešitve spomnila že predsednika Oscar Luigi Scalfaro in Giorgio Napolitano. Prvi je pripeljal uspešnega bančnika Carla Azeglia Ciampija, drugi pa precej manj uspešnega nekdanjega evropskega komisarja Maria Montija.

Predsednik Sergio Mattarella se je spomnil nekdanjega predsednika Evropske centralne banke Draghija, ko je lani padla druga vlada Giu­seppeja Conteja. Evropa je takrat Italiji namenila daleč največji del pogače za premagovanje posledic covida-19, Conte pa ni zmogel prav razdeliti pogače.