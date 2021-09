Petdeset odtenkov terorizma

V nadaljevanju preberite:

Sestava nove prehodne vlade v Kabulu daje vedeti, da bo zanjo prednostna naloga zagotovitev politične prevlade in popolnega nadzora v državi, ne pa izpolnjevanje pričakovanj mednarodne skupnosti. Tako so najnovejšo potezo afganistanskih talibov raztolmačili kitajski politični analitiki.



Na enak način so demokratično usmerjeni aktivisti obrazložili ukrepanje kitajske oblasti v Hongkongu, kjer si, kot pravijo nekateri od njih (ki bi radi ostali anonimni), vodstvo v Pekingu prizadeva predvsem za zagotovitev politične prevlade in popolnega nadzora, ne pa za izpolnitev zahodnih pričakovanj.



Še več, pravijo Hongkonžani, Kitajska odkrito podpira radikalne islamiste, ki so v številnih državah uvrščeni na seznam teroristov, hkrati pošilja pred sodišče hongkonške aktiviste ter jim izreka zaporne kazni zaradi spodkopavanja državnega sistema, kar naj bi počeli z elementi terorizma. Kje je tu logika, se sprašujejo.