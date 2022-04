EU sprejela nove sankcije: prepoved uvoza premoga, plutja ruskih ladij ...

Rekordne cene hrane zaradi vojne

Svetovne cene hrane so marca dosegle rekordne vrednosti, potem ko je ruski napad na Ukrajino povzročil motnje na trgih žita in rastlinskih olj, so po poročanju tiskovne agencije AFP sporočili iz Organizacije za hrano in kmetijstvo pri Združenih narodih. Motnje v izvozu surovin iz Ukrajine in mednarodne sankcije proti Rusiji vzbujajo strah pred svetovno prehransko krizo, še posebej na Bližnjem vzhodu in v Afriki, kjer se že vidijo posledice. Rusija in Ukrajina sta eni glavnih izvoznic več živilskih surovin, med drugim žita, rastlinskega olja in koruze. Indeks cen hrane organizacije, ki je že februarja dosegel rekordno vrednost, se je prejšnji mesec povečal še za 12,6 odstotka in tako poskočil na nov vrh vse od začetka spremljanja cen leta 1990.