Petrinjo stresel močnejši potres

Območje blizu hrvaške Petrinje je danes malo pred 2. uro stresel potres z magnitudo 4,2. Tresenje tal so čutili tako na širšem območju Petrinje in Siska kot v okolici Zagreba. Po prvih podatkih, ki jih navaja Arso, so potres čutili tudi prebivalci Slovenije, zlasti v vzhodnem delu države.Glede na podatke Evrosredozemskega seizmološkega centra (EMSC) je imel potres epicenter 10 kilometrov jugozahodno od Siska, na globini 10 kilometrov. Kmalu po prvem potresu je sledil še popotresni sunek. Jutarnji list poroča, da je imel magnitudo 2,8, žarišče je bilo prav tako pri Petrinji.O morebitni škodi po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina še ni poročil. Območje Petrinje je že konec lanskega leta hudo prizadel rušilni potres, ki je terjal sedem življenj.